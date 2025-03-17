Кремль подтвердил переговоры Путина и Трампа 18 марта

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на 18 марта, подтвердил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Представитель Кремля не стал озвучивать, какие темы обсудят политики, сообщает РИА Новости .

«Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержательному», — сказал Песков, комментируя вопрос о темах для обсуждения во время переговоров Путина и Трампа.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американский президент хочет созвониться с главой России во вторник. При переговорах Трамп, по данным прессы, может поднять тему контроля над Запорожской АЭС и обсудить территориальный вопрос по Украине.

Накануне спецпосланник США Стивен Уиткофф заявлял, что США ожидают многого от грядущей беседы Путина и Трампа. В Вашингтоне надеются, что диалог двух лидеров окажется конструктивным и пройдет в позитивном ключе.