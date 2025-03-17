Reuters: Трамп сказал, что поговорит с Путиным во вторник

Президент США Дональд Трамп сказал, что собирается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник 18 марта. Об этом сообщает ТАСС .

Вечером 16 марта спецпосланник США Стивен Уиткофф сказал, что США ожидают многого от грядущего разговора между Путиным и Трампом. Диалог должен пройти в позитивном ключе, а также быть конструктивным.

Уиткофф отметил, что во время беседы лидеры стран могут решить вопрос о 30-дневном прекращении огня. С этим уже согласны Соединенные Штаты и Украина, но РФ пока не давала разрешения.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что идет подготовка к встрече Путина и Трампа. Она пройдет, когда в этом появится надобность.