Кремль намекнул на улучшение отношений с США

Песков: контакты между Россией и США стали более интенсивными

Россия и США контактируют на линии отдельных ведомств. В последнее время взаимодействие между Москвой и Вашингтоном стало более интенсивным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова нового президента США Дональда Трампа, что Вашингтон ведет «очень хорошие, очень конструктивные переговоры» с Москвой и Киевом. По словам американского лидера, эти переговоры касаются кризиса на Украине.

«Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу», — сказал Песков.

Ранее Дональд Трамп пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования украинского кризиса. Хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что хочет положить конец противостоянию на Украине.