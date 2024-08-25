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Кремль: командиры ВС РФ доложили Путину про обстановку в Курской области

Командиры бригад и полков ВС РФ отчитались президенту Владимиру Путину о зачистке Курской области от противника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля .

Глава государства заслушал доклады в субботу поздно вечером. Перед ним отчитались командиры 810-й, 155-й бригад морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Также с докладами выступили командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, глава 56-го десантно-штурмового полка и руководитель 51-го парашютно-десантного полка.

Ранее российские войска сорвали попытку ВСУ ударить по четырем населенным пунктам в Курской области. Солдатам удалось вывести из строя танк и четыре бронемашины противника.