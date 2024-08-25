ВС РФ не позволили ВСУ прорваться в четыре населенных пункта Курской области

Российские военные продолжают отражать попытки киевского режима прорваться вглубь территории страны на Курском направлении, они успешно отражают атаки штурмовых групп противника, которые нападают на населенные пункты, сообщает Минобороны РФ .

Подразделения группировки войск «Север», в том числе при поддержке армейской авиации, отразили атаки штурмовых групп в районах населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное.

Кроме того, киевский режим пытался атаковать населенные пункты Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В этом направлении противник потерял до 40 бойцов живой силы, в том числе ранеными. Также во время отражения атаки ВС РФ ликвидировали украинский танк, два автомобиля и четыре бронированные боевые машины.

В общей сложности за последние сутки киевский режим под Курском потерял более 300 бойцов ВСУ, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68 и другую военную технику.

Военные РФ продолжают операцию по ликвидации противника на территории страны.