Президент России Владимир Путин демонстрирует принципы боевых искусств в международной политике, нанося упреждающие удары по геополитическим оппонентам. Как отмечает военный обозреватель Александр Коц , российский лидер действует в соответствии с тремя ключевыми принципами единоборств.

Первый принцип — рациональное использование ресурсов для максимального эффекта. Вместо демонстративных дипломатических турне достаточно дождаться, когда противник признает истощение сил. Второй — сохранение достоинства без публичных оскорблений, что выводит оппонентов из равновесия. Третий — «ката», многократное повторение ключевых позиций по защите российских интересов и условий прекращения огня, отметил журналист.

Особую значимость приобретает упреждающий удар Путина, сорвавший возможную попытку Киева саботировать «план Трампа» через внесение неприемлемых для России поправок.

Как заявил ранее президент, Россия готова к мирным переговорам, но сохраняет возможность достижения целей СВО вооруженным путем, поскольку контролирует ситуацию на фронте, включая район Купянска.

