Косачев предупредил о риске провокаций со стороны украинских реваншистов

Косачев: Киев может пойти на военные провокации и теракты против России

Замглавы Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение ТАСС , что даже после подписания мирного соглашения по Украине существует риск продолжения враждебных действий

«Какая-нибудь несогласная с центром и одержимая реваншизмом военизированная группировка, коих на Украине немало, легко может пойти на нарушение условий соглашения, на военные провокации и теракты против России», — написал он.

Косачев также предположил, что такие действия могут совершаться с «подачи извне», указывая на возможное внешнее влияние.

Это заявление прозвучало на фоне активных международных переговоров об урегулировании, в ходе которых стороны обсуждают гарантии безопасности и будущее статуса Украины.

