Король Дании изменил герб страны после заявлений Трампа о Гренландии

Символ Гренландии сделали заметнее на гербе Дании после заявлений Трампа

Король Дании Фредерик X сделал заметнее символы Гренландии и Фарерских островов на гербе страны после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о претензиях на остров, сообщает газета «Известия» .

В обновленной версии герба стали более заметными изображения белого медведя и барана, символизирующими Гренландию и Фарерские острова соответственно, сообщила The Guardian.

«Это также было расценено как упрек Трампу», — указано в публикации.

Ранее Трамп говорил, что Вашингтону «необходимо» установить контроль над Гренландией. Также избранный президент США предлагал Канаде войти в состав страны в качестве 51-го штата.