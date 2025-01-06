Трамп после отставки Трюдо снова сделал предложение Канаде

Многим людям в Канаде нравится мысль о том, чтобы быть 51-м штатом США, это защитит страну, заявил избранный американский президент Дональд Трамп.

По мнению Трампа, многие люди в Канаде хотят войти в состав США. Вашингтон не хочет терпеть огромный торговый дефицит между странами и предоставлять субсидии Канаде.

«Если бы Канада объединилась с США, не было бы никаких пошлин, налоги стали бы намного ниже, и канадцы были бы защищены от угрозы российских и китайских судов, которые постоянно их окружают. Вместе мы были бы великой нацией!!!» — написал политик в соцсети Х.

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул свой пост.