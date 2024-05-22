Король Бахрейна: мы стремимся вывести отношения с Россией на процветающий уровень

По сообщению, которое опубликовало информационное агентство BNA, монарх на встрече в Москве указал на намерение развивать связь между Бахрейном и Россией. Также он заявил о желании поднять отношения между странами на «всеобъемлющий и более процветающий уровень».

По словам Хамада бен Исы Аль Халифы, близкие дружеские отношения должны служить общим интересам и принести пользу двум странам и народам.

Кроме того, правитель Бахрейна отметил, что РФ занимает важную позицию в поддержании международного мира и безопасности. Король также подчеркнул «выдающийся прогресс» экономического уровня нашей страны.

Ранее стало известно, что король Бахрейна прилетел в Москву на встречу с Путиным. Лидеры планируют обсуждать сотрудничество стран, 33-й саммит лиги арабских государств, международную повестку и другие вопросы.