Король Бахрейна прилетел в Россию на встречу с Путиным

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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в среду прибыл в Российскую Федерацию с официальным визитом, сообщает РИА Новости .

Самолет монарха приземлился около 18:00 в столичном аэропорту. Встречал его заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

23 мая состоится встреча российского президента Владимира Путина и короля Бахрейна. Лидеры планируют обсудить сотрудничество стран, международную повестку, 33-й саммит лиги арабских государств и другие вопросы.

После России Хамад бен Иса Аль Халифа отправится в Китай, где примет участие в форуме китайско-арабского сотрудничества.

В марте король Бахрейна в телефонном разговоре поздравил Путина с победой на выборах главы государства, а также пожелал успехов в государственной деятельности на благо российского народа. На выборах российский лидер набрал 87,28% голосов.