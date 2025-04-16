«Консолидация сил против Трампа»: политолог прокомментировал речь Байдена
Политолог и журналист Юрий Светов считает, что экс-президент США Джо Байден неслучайно выступил с речью в Чикаго в преддверии 100 дней президентства Дональда Трампа с целью раскритиковать его политику, хотя ни разу не упомянул его имя, сообщает Общественное телевидение России.
По мнению политолога, начинается «консолидация всех сил против Трампа».
Эксперт отметил, что 100 дней президентства Трампа — это «сакральная дата», когда необходимо продемонстрировать определенные результаты. В то же время в прессе появляются сообщения о том, что Украина переходит по наследству Трампу, причем без тех результатов, которые он обещал, и «война Байдена» превращается в «войну Трампа».
«И Байден, видимо, вылез доказывать, что все, что он делал, было правильно, и надо было действовать в том же направлении», — сказал Светов.
К тому же Трамп на днях продлил антироссийские санкции Байдена, добавил политолог. То есть, несмотря на все противоречия между республиканцами и демократами, «имперские претензии» США должны быть реализованы, и весь мир должен понимать, что «Америка — хозяин в мире», подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что продление антироссийских санкций подразумевает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с ВПК России. Из указа Трампа следует, что якобы «вредоносная деятельность» российских властей продолжает представлять экстраординарную угрозу американской нацбезопасности, внешней политике и экономике.