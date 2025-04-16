«Консолидация сил против Трампа»: политолог прокомментировал речь Байдена

Политолог и журналист Юрий Светов считает, что экс-президент США Джо Байден неслучайно выступил с речью в Чикаго в преддверии 100 дней президентства Дональда Трампа с целью раскритиковать его политику, хотя ни разу не упомянул его имя, сообщает Общественное телевидение России .

По мнению политолога, начинается «консолидация всех сил против Трампа».

Эксперт отметил, что 100 дней президентства Трампа — это «сакральная дата», когда необходимо продемонстрировать определенные результаты. В то же время в прессе появляются сообщения о том, что Украина переходит по наследству Трампу, причем без тех результатов, которые он обещал, и «война Байдена» превращается в «войну Трампа».

«И Байден, видимо, вылез доказывать, что все, что он делал, было правильно, и надо было действовать в том же направлении», — сказал Светов.

К тому же Трамп на днях продлил антироссийские санкции Байдена, добавил политолог. То есть, несмотря на все противоречия между республиканцами и демократами, «имперские претензии» США должны быть реализованы, и весь мир должен понимать, что «Америка — хозяин в мире», подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что продление антироссийских санкций подразумевает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с ВПК России. Из указа Трампа следует, что якобы «вредоносная деятельность» российских властей продолжает представлять экстраординарную угрозу американской нацбезопасности, внешней политике и экономике.