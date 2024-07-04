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Конгрессвумен Грин призвала спросить у Зеленского, где деньги американцев

Журналист Такер Карлсон должен спросить у украинского лидера Владимира Зеленского, куда пропали деньги американцев, которые США выделили Киеву, призвала член нижней палаты Марджори Тейлор Грин, пишет РИА Новости .

Она таким образом прокомментировала недавний анонс Карлсона интервью Зеленского. Также Грин попросила передать Украинским властям, чтобы те побыстрее заключили с РФ мирное соглашение.

«Спроси Зеленского, где наши деньги. <…> От лица американского народа», — посоветовала политик.

Карлсон в начале текущего года также взял интервью у российского президента Владимира Путина, который перечислил предпосылки конфликта и рассказал о состоянии переговоров, которые в 2022 годы были практически завершены, однако Киев «выбросил» все договоренности.

Сам Зеленский при этом долгое время игнорировал призывы Карлсона к интервью.