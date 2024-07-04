Конгрессвумен Грин призвала спросить у Зеленского, где деньги американцев
Журналист Такер Карлсон должен спросить у украинского лидера Владимира Зеленского, куда пропали деньги американцев, которые США выделили Киеву, призвала член нижней палаты Марджори Тейлор Грин, пишет РИА Новости.
Она таким образом прокомментировала недавний анонс Карлсона интервью Зеленского. Также Грин попросила передать Украинским властям, чтобы те побыстрее заключили с РФ мирное соглашение.
«Спроси Зеленского, где наши деньги. <…> От лица американского народа», — посоветовала политик.
Карлсон в начале текущего года также взял интервью у российского президента Владимира Путина, который перечислил предпосылки конфликта и рассказал о состоянии переговоров, которые в 2022 годы были практически завершены, однако Киев «выбросил» все договоренности.
Сам Зеленский при этом долгое время игнорировал призывы Карлсона к интервью.