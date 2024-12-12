Конгресс США утвердил проект оборонного бюджета на 2025 год
Члены палаты представителей конгресса США утвердили проект оборонного бюджета страны на 2025 финансовый год в размере 884 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
В пользу законопроекта выступил 281 конгрессмен, против — 140.
По словам спикера палаты представителей Майка
Джонсона, бюджет «переориентирует военные силы на основную миссию — защиту Америки и ее интересов по всему миру».
Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не станет прислушиваться к предупреждениям генсека НАТО Марка Рютте по поводу невыгодной сделки по Украине, которая может якобы стать угрозой для Америки.