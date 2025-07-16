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Раменский колледж увеличил число бюджетных мест в 2025 году

В этом году Раменский колледж значительно увеличил число бюджетных мест для поступающих. По состоянию на середину июля, учебное заведение получило уже более 1 700 заявлений от абитуриентов, желающих обучаться по популярным техническим и правоохранительным специальностям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Наибольшим спросом у абитуриентов пользуются такие направления, как мехатроника и робототехника, монтаж и ремонт электронных приборов, технология машиностроения, сетевое и системное администрирование, а также правоохранительная деятельность.

В колледже связывают растущий интерес к учебному заведению с высоким уровнем образования и профессионализмом преподавательского состава. Отмечается, что учреждение продолжает развиваться и совершенствоваться, предоставляя качественное обучение каждому студенту.

Для поступающих важно регулярно отслеживать свой рейтинг на официальном сайте колледжа. При возникновении вопросов абитуриенты могут обращаться в приемную комиссию по телефону 8 (496) 461-24-94, где специалисты окажут необходимую консультацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.