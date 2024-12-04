Политолог объяснил, почему Трамп «плевать хотел» на предупреждения НАТО

Политолог Юрий Светов считает, что избранный президент США Дональд Трамп не станет прислушиваться к предупреждениям генсека НАТО Марка Рютте по поводу невыгодной сделки по Украине, которая может якобы стать угрозой для Америки, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее Рютте заявил, что невыгодное мирное соглашение, которое Киев может подписать с Россией, станет серьезной угрозой не только для Европы, но и для США.

Политолог отметил, что в данном случае «хвост виляет собакой».

«Рютте — генсек НАТО, 70% бюджета которого обеспечивают США, — делает предупреждение Америке. Он кто? Клерк, поставленный для координации, чтобы страны, входящие в НАТО, послушно исполняли директивы, которые исходят от военного альянса», — пояснил Светов.

По его словам, это выглядит «смешно и нелепо». Видимо, период междувластия, пока Трамп еще не прошел процедуру инаугурации, позволил всем американским «марионеткам» «подраспуститься».