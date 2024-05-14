Конгресс США требует от Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе

В проекте оборонного бюджета США на следующий год говорится, что доклад должен быть предоставлен Конгрессу не позже 28 февраля 2025 года. Остин будет составлять его вместе с администратором по ядерной безопасности. В документе должны быть описаны последствия ядерной детонации в космосе.

В США обеспокоены недавними слухами о том, что Россия якобы планирует разместить в космосе некое оружие, которое будет направлено на поражение спутников на орбите. При этом российские представители настаивают на своей приверженности обязательствам по неразмещению ядерного оружия в космосе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак отчаянно лжет о «ядерной эскалации». До этого он сказал, что мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса. А приблизило мир к этому якобы «безрассудстве Путина».