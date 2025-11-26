Компании Alibaba и Baidu столкнутся с ограничениями в США

Согласно документу, Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. и BYD Co. оказывают систематическую помощь вооруженным силам Китая. Инициатива исходила от заместителя министра обороны Стивена Файнберга, который предложил внести компании в специальный «черный список» Пентагона 1260H.

Хотя включение в реестр не влечет прямых юридических последствий, оно создает серьезные препятствия для оборонного сотрудничества с американскими партнерами и служит предупреждающим сигналом для инвесторов. По данным Financial Times, Белый дом еще в ноябре заявлял о технической поддержке со стороны Alibaba китайских военных операций, включая предоставление доступа к данным клиентов — IP-адресам, информации о платежах и Wi-Fi-соединениях.

Текущий статус включения компаний в список остается неизвестным, поскольку реестр обновляется ежегодно и уже содержит более 130 организаций.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует затронуть вопрос о сокращении закупок российской нефти в КНР.

