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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе резко раскритиковал решение Великобритании ввести санкции против генерального прокурора страны Георгия Габиташвили и других представителей силовых структур, сообщает ТАСС .

Глава правительства охарактеризовал эти меры как показатель «трагического положения» самого Соединённого Королевства.

Кобахидзе подчеркнул, что Лондон применил «меру, соотносимую с уголовным преступлением» без предоставления каких-либо доказательств.

«Это говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания», — заявил премьер.

Грузинский лидер ограничился выражением сожаления в связи с действиями британских властей, не уточняя возможных ответных шагов Тбилиси. Санкционная политика западных стран в отношении грузинских официальных лиц остается болезненной темой в двусторонних отношениях.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян высмеяла украинские санкции против российских журналистов.