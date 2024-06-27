КНДР считает Вашингтон главным спонсором терроризма
Соединенные Штаты стали главным спонсором терроризма, так как именно американскими ракетами ATACMS киевские боевики ударили по Севастополю, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нама. Его слова приводит ТАСС.
Глава северокорейского министерства выразил соболезнования родственникам погибших в той атаке и пожелал россиянам «немедленной ликвидации последствий и восстановления стабильной жизни».
«Вместе с тем, решительно осуждаю данное событие как непосредственный военный удар по российской территории, жестокие злодеяния против человечности, которому не может быть оправдания», — заявил Кан Сун Нама.
Он назвал серьезным тот факт, что удар по гражданским был нанесен американским оружием, а его наведением также занимались военные эксперты из США.
«Таким образом, стала более очевидной сущность США, являющихся непосредственно заинтересованной стороной украинского конфликта, главным государством-спонсором терроризма, и воочию доказано, что оружие, поставляемое США Украине, используется как средство массового убийства мирного населения России», — резюмировал Кан Сун Нам.
Ранее в Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе, где упали обломки украинской ракеты, не был основной целью удара ВСУ. Ракеты якобы летели «к военной цели в Крыму». Представитель военного ведомства также добавил, что Киев «самостоятелен в выборе военных целей».