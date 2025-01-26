Кнайсль: рукопожатие Путина и Трампа потребует большой работы дипломатов

По ее мнению, общение не стоит начинать с рукопожатия двух лидеров, а затем переходить к обсуждению формальностей. Процесс должен начинаться с дипломатических отношений, который между РФ и США на крайне низком уровне.

«Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние 4-5 лет, я думаю, что это был бы жест доверия», —сказала Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии добавила, что перед рукопожатием Путина и Трампа необходимо увеличить дипломатический персонал, а также возобновить определенные технические контакты в области культуры и спорта между странами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США. В последние несколько дней Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании провести переговоры с российским лидером касательно украинского конфликта.