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Клишас: разрешение на удары ATACMS по РФ может лишить Украину государственности

В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Запад пошел на эскалацию, которая может лишить Украину государственности, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале .

«Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности», — написал он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как пишет агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.