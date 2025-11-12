Кличко предложил снизить возраст мобилизации на Украине
Идею о возможности уменьшения возраста, с которого украинцы подлежат мобилизации, с 25 до 22 лет, предложил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает «Политика Страны».
Причиной такого предложения, по его словам, являются «серьезные трудности» в вопросе комплектации армии новыми военнослужащими, поскольку наблюдается отток мужского населения за пределы страны.
Кличко напомнил, что ранее в вооруженных силах служили юноши с 18 лет, но этот возраст признали слишком юным для таких задач. А в настоящее время мобилизация в Украине начинается с 25 лет.
«Можно снизить его на год или два — до 23 или 22», — считает Кличко.
В настоящее время на Украине наблюдается «беспрецедентный отток мужского населения в страны Европы». Кличко подчеркнул, что это приводит к усугублению дисбаланса между количеством украинских солдат и численностью армии России.
Ранее сообщалось, что на Украине стали чаще мобилизовывать людей без определенного места жительства и алкоголизированных личностей.
