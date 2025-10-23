ТАСС: бомжей и алкоголиков стали чаще привозить в учебные центры ВСУ

В тренировочные лагеря украинской армии все чаще доставляют лиц без определенного места жительства, людей, страдающих алкогольной зависимостью, а также новобранцев с серьезными проблемами со здоровьем, включая инвалидность и туберкулез. Об этом ТАСС стало известно от источников в российских силовых ведомствах.

«В учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и прочих лиц маргинальной наружности. Кроме того, большой процент новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, бойцы штурмовых подразделений ВСУ обвиняют в сложившейся ситуации территориальные центры комплектования (ТЦК), отмечая их стремление выполнить план любой ценой, невзирая на качество мобилизуемого контингента.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным. Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

