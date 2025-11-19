Резонансные высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване привели к серьезному дипломатическому кризису, вызвав реакцию трех мировых держав, пишет «ИноСМИ» .

Как сообщает китайское издание Sohu, КНР ответила на провокационные заявления направлением эсминца типа 055 в воды у японских островов, продемонстрировав решимость защищать свои суверенные интересы.

США, в свою очередь, подчеркнули приверженность сохранению статус-кво в Тайваньском проливе, что расценено как дипломатическая «пощечина» Токио.

Наиболее жесткую позицию заняла Россия: секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подверг критике японскую внешнюю политику, заявив, что Токио действует как «вассал Вашингтона».

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация демонстрирует изоляцию Японии на международной арене и отсутствие у нее пространства для маневра в условиях обострения геополитической напряженности.

