Япония может пересмотреть безъядерные принципы

сегодня в 04:18

Премьер Японии выступила за размещение в стране ядерного оружия США

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити инициировала дискуссию о возможном пересмотре трех безъядерных принципов страны, действующих с 1967 года, сообщает ТАСС .

Как сообщает Mainichi, глава правящей Либерально-демократической партии считает, что запрет на размещение ядерного оружия ограничивает сдерживающий потенциал альянса с США.

На парламентских дебатах Такаити избежала прямых подтверждений приверженности действующим принципам, отметив, что правительство находится на этапе пересмотра стратегических оборонных документов. К обсуждению подключится и новый партнер по коалиции — партия «Общество обновления Японии».

Ранее правительство уже утвердило стратегию, предусматривающую право на контрудары, увеличение военных расходов до 2% ВВП и разработку гиперзвукового оружия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.