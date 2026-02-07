Китай может наказать Трампа за поставки вооружений Тайваню

сегодня в 12:08

КНР предупредила Соединенные Штаты о вероятной отмене приезда президента США Дональда Трампа в Пекин, который был запланирован на апрель. Это произойдет, если страна продолжит поставлять вооружение Тайваню, рассказали Financial Times осведомленные источники, сообщает RT .

Некоторые чиновники в США думают, что Китай блефует. Он не станет отменять визит.

Собеседники Financial Times рассказали, что администрация Трампа готовит еще один пакет вооружений для Тайваня. Острову поставят ракеты Patriot, NASAMS и иные вооружения на сумму 20 млрд долларов.

Ранее директор Института Европы РАН Алексей Громыко рассказал, что Соединенные Штаты не хотят доводить свои отношения с КНР и РФ до военного столкновения. Однако соперничество есть.

