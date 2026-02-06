«Не вражда, но конкуренция»: эксперт дал оценку отношениям РФ, Китая и США

США не хотят доводить свои отношения с Китаем и Россией до военного столкновения, но соперничество есть, сообщил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.

По его мнению, политический вектор, который наметил американский президент Дональд Трамп, может остаться на долгие годы после того, как тот покинет Белый Дом.

«Эти США не жаждут лобового столкновения ни с Пекином, ни с Москвой. Давление на них в разной степени и в зависимости от ситуаци оказывалось и оказываться будет, но без доведения до военного столкновения. Потому что это 3 крупнейшие ядерные державы мира», — сказал Громыко во время круглого стола о проблемах взаимоотношений США, Китая и Евросоюза и их влиянии на Россию.

Он отметил, что в отношении Китая США выбрали стратегию управляемого соперничества, а не конфронтации. Также Громыко ожидает увидеть в скором будущем визит Дональда Трампа в Пекин, а Си Цзиньпина — в Вашингтон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.