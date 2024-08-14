Кисида подтвердил, что не будет участвовать в выборах главы партии Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре, пишет РИА Новости .

Он отметил, что люди должны увидеть новую Либерально-демократическую партию, поэтому нужны прозрачные и открытые выборы и открытые дискуссии, в ходе которых партия сможет показать, что она изменится.

По его словам, именно поэтому он решил отойти в сторону и не участвовать в выборах. При этом Кисида отметил, что останется в политике.

Ранее агентство Киодо провело исследование общественного мнения и обнародовало данные. Согласно им, только 10,4% японцев хотят, чтобы премьер-министр Фумио Кисида остался на посту председателя правящей Либерально-демократической партии.