Оставить Кисиду премьером хотят только 10% японцев

Большинство японцев не хотят, чтобы Фумио Кисида остался на посту премьер-министра, сообщает РИА Новости .

Агентство Киодо провело исследование общественного мнения и обнародовало данные. Согласно им, только 10,4% японцев хотят, чтобы премьер-министр Фумио Кисида остался на посту председателя правящей Либерально-демократической партии.

При этом 36,6% японцев выступают за то, чтобы Кисида как можно скорее ушел в отставку.

Рейтинг кабинета министров составил всего 22,2%, что на 2 процентных пункта ниже показателей прошлого года, 62,4% жителей не доверяют правительству Японии.

Меры кабинета министров по поддержке населения в связи с ростом цен также не устраивают жителей. 69,6% считают их неэффективными, и только 27,1% признают их пользу. Более 90% считают недостаточной реформу, проведенную правящей партией для более прозрачного распределения партийный средств. Эффективными меры признают лишь 7,6%.

Точное число опрошенных агентством не сообщается.

В сентябре в правящей Либерально-демократической партии Японии пройдут плановые выборы председателя партии, он же станет и главой правительства.