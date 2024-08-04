Кирби: США могут ввести очередные новые санкции против России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США могут ввести новые санкции против России из-за якобы «незаконного удержания американцев», пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.

Заявление о новых санкциях Кирби сделал после того, как ФСБ РФ показала кадры из России бывших заключенных для обмена с США.

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — цитирует заявление Кирби РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, что США не сообщают России о задержании ее граждан. Министры узнают об арестах, а также судебных процессах от адвокатов или родственников потерпевших.