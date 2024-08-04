Захарова: США не информируют Россию о задержании ее граждан или судах над ними

Захарова: в США задержаны порядка 70 россиян, и это не окончательная цифра

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США не сообщают Москве, если задержали россиян и начали над ними судебный процесс, хотя, по закону, должны предупреждать о подобном, пишет газета «Известия» .

По словам Захаровой, в настоящее время на территории США задержаны 70 россиян, но это не окончательная цифра. Вашингтон не сообщает Москве о процессах над гражданами России, в МИД узнают об этом от адвокатов или родственников потерпевших.

«Люди в тюрьмах буквально отрезаны от внешнего мира, а им говорят, что Россия якобы о них не думает. И наши дипломаты рассказывают им правду: что их не бросили, что за них борются», — подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, США также создают препятствие для работы российских дипломатов. Для того, чтобы дипломат мог встретиться с задержанным россиянином, каждый раз приходится собирать огромное количество документов.

Ранее Мария Захарова пошутила над президентом США Джо Байдена после обмена политзаключенными. Она опубликовала шуточную картинку у себя в Telegram-канале.