Захарова: США не информируют Россию о задержании ее граждан или судах над ними
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США не сообщают Москве, если задержали россиян и начали над ними судебный процесс, хотя, по закону, должны предупреждать о подобном, пишет газета «Известия».
По словам Захаровой, в настоящее время на территории США задержаны 70 россиян, но это не окончательная цифра. Вашингтон не сообщает Москве о процессах над гражданами России, в МИД узнают об этом от адвокатов или родственников потерпевших.
«Люди в тюрьмах буквально отрезаны от внешнего мира, а им говорят, что Россия якобы о них не думает. И наши дипломаты рассказывают им правду: что их не бросили, что за них борются», — подчеркнула Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, США также создают препятствие для работы российских дипломатов. Для того, чтобы дипломат мог встретиться с задержанным россиянином, каждый раз приходится собирать огромное количество документов.
Ранее Мария Захарова пошутила над президентом США Джо Байдена после обмена политзаключенными. Она опубликовала шуточную картинку у себя в Telegram-канале.