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Захарова пошутила над Байденом после обмена заключенными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над президентом США Джо Байденом в своем Telegram-канале после проведения обмена заключенными с США.

Она опубликовала картинку, на которой Байден протягивает в воздух ладонь для рукопожатия, хотя рядом никого нет. Снимок подписан: «Байден встречает Алексея Навального*, которого обменял у вьетнамцев на сенатора Маккейна».

При этом Захарова шутливо предупреждает читателей: «Фейк! Не попадитесь».

Ранее в турецкой Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и США. В РФ вернулись 8 человек. Их встретил лично президент Владимир Путин.

Навальный* умер 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Его похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

* Включен в реестр иноагентов и в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.