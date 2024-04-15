Кимаковский: Киев мешает эвакуации населения из Часова Яра

При этом выехать дали только молодежи из-за опасения, что они могут передать россиянам информацию о передвижении ВСУ. Принудительная эвакуация из города сейчас приостановлена.

«Это делается для того, чтобы замедлить наше наступление. Потому что они прекрасно понимают, как мы будем вести боевые действия с учетом того, что знаем, что там находятся мирные люди. Они знают это по Мариуполю, знают это по другим городам. Они сделали ошибку достаточно большую, когда из Артемовска эвакуировали людей. И сейчас они таких ошибок, как они считают, допускать не будут», — пояснил Кимаковский.

Пожилые люди, по словам советника главы ДНР, стали заложниками ситуации и живым щитом для ВСУ.

Ранее Кимаковский объяснил, почему Киев не сможет привлечь много исламистов на свою сторону. Отправки российских военных в Сирию в 2015 году, по его словам, помогла ликвидировать значительную часть боевиков, которые могли присоединиться к ВСУ. Теперь их могут привлечь только для какие то показательных мероприятий.