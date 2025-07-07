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Никитин: транспортная система России должна быть одной из эффективнейших в мире

Назначенный 7 июля исполняющим обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что транспортная система РФ должна стать одной из наиболее эффективных в мире. Чиновник приложит для этого необходимые усилия, сообщает ТАСС .

Никитин отметил, что Россия — крупнейшая страна в мире. У РФ должна быть наиболее эффективная транспортная система.

В этом нуждаются экономика страны и люди.

Ранее 7 июля Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта. Затем исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен бывший губернатор Новгородской области и замруководителя этого министерства Андрей Никитин.

5 и 6 июля в некоторых аэропортах России произошел транспортный коллапс. Были отменены и задержаны сотни рейсов.