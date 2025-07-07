Путин назначил экс-губернатора Новгородской области Никитина главой Минтранса РФ

Президент России подписал указ. Он вступил в силу.

До этого Путин проводил встречу с Никитиным. СМИ называли его кандидатуру в качестве следующего министра транспорта.

7 июля президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с должности министра транспорта. Указ сразу вступил в силу.

Официальные причины отставки Старовойта не называли.

Ранее в аэропортах РФ 5 и 6 июля произошел транспортный коллапс. Тогда были задержаны и отменены сотни рейсов. По предварительной информации, из-за коллапса авиакомпании РФ понесли ущерб около 20 млрд рублей.

Новый исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин с 2011 по 2017 год работал гендиректором агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. С 14 октября 2017 по 7 февраля 2025 года был губернатором Новгородской области. С 7 февраля по 7 июля 2025 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ.