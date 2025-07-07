Путин назначил экс-губернатора Новгородской области Никитина главой Минтранса РФ
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Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Новгородской области, действующего заместителя министра транспорта России Андрея Никитина исполняющим обязанности главы ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России подписал указ. Он вступил в силу.
До этого Путин проводил встречу с Никитиным. СМИ называли его кандидатуру в качестве следующего министра транспорта.
7 июля президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с должности министра транспорта. Указ сразу вступил в силу.
Официальные причины отставки Старовойта не называли.
Ранее в аэропортах РФ 5 и 6 июля произошел транспортный коллапс. Тогда были задержаны и отменены сотни рейсов. По предварительной информации, из-за коллапса авиакомпании РФ понесли ущерб около 20 млрд рублей.
Новый исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин с 2011 по 2017 год работал гендиректором агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. С 14 октября 2017 по 7 февраля 2025 года был губернатором Новгородской области. С 7 февраля по 7 июля 2025 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ.