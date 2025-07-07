Меньшиков рассказал правду о состоянии Сухорукова после инфаркта

Народный артист России Виктор Сухоруков восстанавливается после операции на сердце на даче в кругу близких людей. Об этом и о состоянии актера рассказал руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков, пишет «Лента.ру» .

Меньшиков поблагодарил всех, кто беспокоится о самочувствии Сухорукова. Он также упомянул, что иногда созванивается с актером, который, несмотря на перенесенную сложную операцию, сохраняет позитивный настрой, которого хватило бы на десятерых.

Художественный руководитель добавил, что актер планирует вскоре приехать в Москву и заглянуть в театр, после чего Меньшиков обещает поделиться фотографиями и новостями о его состоянии.

Массовый зритель знает Виктора Сухорукова по фильмам «Остров» и «Брат». В марте 2025 года он пережил операцию на открытом сердце из-за острого инфаркта миокарда. Актер позже рассказал, что не знал о том, что это уже второй инфаркт в его жизни.