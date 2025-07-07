В Наро-Фоминском округе обновят фасады 42 многоквартирных домов

В этом году в Наро-Фоминском округе проходит масштабный капремонт фасадов — обновят 42 многоквартирных дома. Ремонт начали уже на нескольких объектах, включая дома на улицах Ленина и Калинина. Один из первых домов, где стартовали работы — дом № 15 на Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот четырехэтажный дом с богатой историей был построен в 1955 году, в нем 54 квартиры, где проживает более 140 человек. Однако время берет свое: в последние годы фасад начал разрушаться — появились проблемы с кирпичной кладкой, стала отслаиваться штукатурка. Удалось включить этот дом в план краткосрочного ремонта на этот год.

«Ремонт фасада — это не просто косметика, это безопасность — предотвращение разрушений и защита от внешних воздействий, комфорт — улучшение теплозащиты и шумоизоляции, и эстетичный внешний вид», — подчеркнул глава округа Роман Шамнэ.

Все запланированные объекты будут приведены в порядок до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.