Шесть медалей завоевали легкоатлеты Щелкова на первенстве ЦФО в Смоленске

В Смоленске прошел чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет, до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет. В спортивном состязании приняли участие ребята из городского округа Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Несмотря на серьезную конкуренцию, щелковские спортсмены показали высочайший уровень подготовки привезли домой шесть медалей разного достоинства.

Александра Морозова завоевала золото в забеге на 400 метров среди спортсменов до 20 лет. Мелания Еременко стала лучшей в забеге на 400 метров среди спортсменов до 16 лет, и заняла первое место в эстафете 4 по 400 метров в составе команды Московской области. А в забеге на 200 метров спортсменка завоевала почетную бронзу. Никита Шишимров первым финишировал в забеге на 1 500 метров среди спортсменов до 20 лет. Алексей Турапин завоевал серебряную медаль в забеге на 3 000 метров среди спортсменов до 20 лет.

Все ребята тренируются и совершенствуют мастерство на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье» под руководством тренера Алексея Золотухина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.