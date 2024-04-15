Советник Пушилина объяснил, почему Киев не сможет привлечь много исламистов

Украинские власти не смогут привлечь на свою сторону большое число радикальных исламистов, которые помогли бы ВСУ противостоять России, считает советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что отправки российских военнослужащих в Сирию в 2015 году помогла ликвидировать значительную часть боевиков, которые могли присоединиться к ВСУ.

«Таких больших групп они уже не соберут — максимум только для проведения каких-то специальных операций, в том числе информационных, когда там их соберут и будут фотографировать, показывать», — указал Кимаковский.

Недавно стало известно, что бойцы ВС РФ уничтожили наемников из трех стран на Украине.

Один из них — ветеран спецвойск США Седрик Чарльз Гамм, второй — наемник из Ирландии Джозеф Гамбур и третий — военнослужащий из Азербайджана Аскеров Фаиг Тахир оглы.