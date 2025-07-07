В Серпухове продолжается ремонт объектов соцсферы и общественных пространств

В этом сезоне в Серпухове планируется полностью обновить 16 дворов округа, а по 12 адресам — обустроить тротуары и дорожки. Кроме того, уже заключен контракт на ямочный ремонт 10 внутриквартальных проездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворе домов 103 и 107 на Советской улице сейчас проходит комплексное благоустройство двора — там уже установили бордюры и начинают асфальтировать дорожки.

Во дворе домов на ул. Горького, 11/11 и во дворе дома 14 на улице Ракова ведутся работы по модернизации игровых площадок. Специалисты заливают новое бетонное покрытие, после чего приступят к укладке безопасного и высокотехнологичного покрытия. По завершении работ установят современные игровые комплексы.

В этом году в программу модернизации детских площадок вошли 34 объекта, из них 13 обновим в рамках комплексного благоустройства и 4 — по губернаторской программе.

Ход всех работ держится на личном контроле главы Городского округа Серпухов Алексея Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.