Ким Дотком: «проект Украина» завершился

«С (премьер-министром Великобритании – ред.) Киром Стармером покончено. Следующей будет (глава Еврокомиссии – ред.) Урсула фон дер Ляйен», — написал он в Х.

Дотком также добавил, что «проект Украина» завершен.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты переложили обязанность по финансированию Украины на плечи союзников по НАТО, в то время как Вашингтон сконцентрирован на продаже им различного вооружения. По словам Трампа, Соединенные Штаты больше не вовлечены в финансирование Киева, они хотят завершения конфликта.