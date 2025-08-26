Ким Дотком: «проект Украина» завершился
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) заявил, что «проект Украина» завершился, сообщает RT.
«С (премьер-министром Великобритании – ред.) Киром Стармером покончено. Следующей будет (глава Еврокомиссии – ред.) Урсула фон дер Ляйен», — написал он в Х.
Дотком также добавил, что «проект Украина» завершен.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты переложили обязанность по финансированию Украины на плечи союзников по НАТО, в то время как Вашингтон сконцентрирован на продаже им различного вооружения. По словам Трампа, Соединенные Штаты больше не вовлечены в финансирование Киева, они хотят завершения конфликта.