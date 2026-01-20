Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо

сегодня в 04:39

Лидер КНДР Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера Ян Сын Хо, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

Во время визита на машиностроительное предприятие в Ренсоне лидер КНДР выразил недовольство темпами его модернизации.

«Товарищ Ким Чен Ын на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо», — говорится в сообщении.

По его словам, процесс модернизации столкнулся с «излишним искусственным хаосом из-за безответственных, грубых и неспособных руководящих работников», пишет ТАСС.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал ход строительства Мемориального музея, посвященного военнослужащим Корейской народной армии, которые принимали участие в освобождении Курской области.

