Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь участников СВО из КНДР

На церемонии он вместе с военными строителями посадил дерево на территории будущего мемориала.

Выступая перед участниками проекта, Ким Чен Ын заявил, что подвиг солдат, сражавшихся «в священной войне за справедливость и достоинство», станет духовным фундаментом мощи Кореи и будет воспитывать патриотизм у граждан. Он охарактеризовал музей как «эпохальный монумент», прославляющий лучших сыновей нации. Лидер также подчеркнул, что армия, беззаветно преданная партии, непобедима.

После осмотра Ким Чен Ын дал указания по дальнейшему строительству, которое началось в октябре 2025 года, и сфотографировался с военными.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.