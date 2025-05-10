Ким Чен Ын пообещал помочь России в случае нападения США и союзников

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал оказать помощь России в случае атаки Соединенных Штатов и их западных союзников, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов», — сказал Ким Чен Ын.

Глава КНДР добавил, что если американские приспешники не откажутся от своих агрессивных намерений напасть на Россию, то они столкнутся с ответными действиями со стороны Пхеньяна.

Ранее стало известно, что Запад в панике перед новым альянсом между Россией и КНДР. Северокорейские военнослужащие участвовали в освобождении Курской области от присутствия бойцов ВСУ.