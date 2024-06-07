Киев оценил стоимость восстановления энергетики в стране

Украине потребуется полтора миллиарда долларов на восстановление электрогенерации в 2024 году, пишет ТАСС со ссылкой на СМИ.

Украине в этом году понадобится как минимум $1,5 млрд для того, чтобы восстановить поврежденные электростанции. Об этом сообщил

«Если говорить про 2024 год, я думаю, что $1,5 млрд… Мы говорим про ту существующую генерацию, которую необходимо было бы восстановить», — сказал глава энергетической национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий изданию «Украинская правда».

По его словам, половина предприятий по производству электроэнергии не работают из-за значительных повреждений.

Ранее Кудрицкий заявлял, что западные страны не в состоянии перекрыть потребности Киева в энергии.