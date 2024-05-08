«Укрэнерго»: энергия из Европы не покрывает дефицит на Украине

Импортируемая Украиной из Европы электроэнергия не может покрыть весь дефицит ресурса, имеющийся в стране, заявил глава энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет ТАСС .

«Достаточно существенной является потеря генерации, настолько существенной, что даже импорт электроэнергии из Европы не способен полностью покрыть дефицит, который образовался в нашей энергосистеме», — указал он.

На территории страны, по его словам, пострадало «много важных электростанций», три из которых принадлежат энергетическому холдингу «ДТЭК». Также повреждения получили две ГЭС. Украине потребуется от нескольких дней до года на восстановление объектов, добавил Кудрицкий.

Вместе с этим глава «Укрэнерго» снова призвал украинцев бережно расходовать электричество. Особенно это касается часов пикового потребления.