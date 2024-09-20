Киев может уволить министра обороны Украины Умерова и главу ГУР Буданова*

«Страна.ua»: Рустем Умеров и Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку

Киев может отправить в отставку министра обороны Рустема Умерова и главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова*, сообщает RT .

Как пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, Умеров уже уволил двух заместителей Буданова* без согласования с главой украинской разведки.

«Между Будановым* и главой офиса президента Андреем Ермаком существует серьезное напряжение», — заявил собеседник украинского агентства.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Буданов* является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Источник добавил, что заменить Буданова* может руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, в то время как Умеров может занять освободившийся пост главы Службы внешней разведки. При этом остается открытым вопрос, кто станет новыми министром обороны Украины.

Ранее Владимир Зеленский в ходе совместной конференции с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в текущем году Киев намерен поставить точку в конфликте с Москвой.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.