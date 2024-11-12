Киев может урезать все социальные расходы бюджета

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На Украине могут платить зарплаты только военным

На Украине могут платить зарплаты только военным, если Запад прекратит поддерживать бюджет страны, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина, ее слова приводит РИА Новости .

«Я думаю, что есть „план Б“, абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных», — сказала она в прямом эфире украинского телемарафона.

Ранее в Раде негативно оценили внесенный правительством бюджет страны. Финансирование по программе восстановления разрушенного жилья может растянуться на 1 575 лет.

В октябре социальные расходы в украинском бюджете урезали на 1,2 млрд долларов по сравнению с 2023 годом.