Киев может урезать все социальные расходы бюджета
На Украине могут платить зарплаты только военным
На Украине могут платить зарплаты только военным, если Запад прекратит поддерживать бюджет страны, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина, ее слова приводит РИА Новости.
«Я думаю, что есть „план Б“, абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных», — сказала она в прямом эфире украинского телемарафона.
Ранее в Раде негативно оценили внесенный правительством бюджет страны. Финансирование по программе восстановления разрушенного жилья может растянуться на 1 575 лет.
В октябре социальные расходы в украинском бюджете урезали на 1,2 млрд долларов по сравнению с 2023 годом.