сегодня в 22:40

В партии Зеленского пообещали компенсировать жилье через 1575 лет

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк рассказала об 1 575 годах ожидания средств в качестве выплаты за утерянное жилье жителям страны, сообщает Газета.ru.

Киевское правительство внесло в бюджет Украины на 2025 год 4 млрд гривен на программу восстановления разрушенного жилья.

«При нынешнем финансировании для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет», — написала депутат.

Социальные расходы в украинском бюджете ранее урезали на 1,2 млрд долларов по сравнению с 2023 годом. При этом Киеву в Международном валютном фонде одобрили кредит на сумму 1,1 млрд долларов для выравнивания доходной и расходной части бюджета.